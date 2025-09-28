Три машины столкнулись на севере Москвы, один человек погиб
На севере Москвы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок. Один человек погиб, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».
Авария случилась на Ленинградском шоссе в районе дома 106.
По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Bentley, Haval и Kia. Водитель Kia скончался от полученных травм. Информация о состоянии других участников происшествия в публикации не предоставлена.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области местный житель около года выманивал у несовершеннолетних девочек интимные видео, чтобы удовлетворять себя. В отношении 23-летнего мужчины уже возбудили уголовное дело.
Читайте также: