Три машины столкнулись на севере Москвы, один человек погиб

28 сентября 2025, 01:45

ГАИ: Один человек погиб в результате столкновения трех иномарок на севере Москвы

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На севере Москвы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок. Один человек погиб, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».