Минобороны РФ выступило за расширение списка болезней, запрещающих службу по контракту

27 сентября 2025, 23:30

МО РФ предложило расширить до 35 список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Минобороны России выступило с инициативой значительно расширить список заболеваний, которые препятствуют заключению контракта на военную службу в период мобилизации. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.





Согласно инициативе, перечень медицинских противопоказаний будет увеличен с текущих 26 до 35 заболеваний.



В число новых пунктов вошли, в частности, различные вестибулярные расстройства, сахарный диабет (без разделения на типы), стойкое понижение слуха, а также ряд болезней и аномалий, связанных с аортой, крупными артериями, венами и лимфатическими сосудами.



