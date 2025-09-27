Минобороны РФ выступило за расширение списка болезней, запрещающих службу по контракту
МО РФ предложило расширить до 35 список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Минобороны России выступило с инициативой значительно расширить список заболеваний, которые препятствуют заключению контракта на военную службу в период мобилизации. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, перечень медицинских противопоказаний будет увеличен с текущих 26 до 35 заболеваний.
В число новых пунктов вошли, в частности, различные вестибулярные расстройства, сахарный диабет (без разделения на типы), стойкое понижение слуха, а также ряд болезней и аномалий, связанных с аортой, крупными артериями, венами и лимфатическими сосудами.
Кроме того, список дополнен челюстно-лицевыми аномалиями, последствиями тяжелых переломов позвоночника и костей туловища, а также наличием инородного тела в полости черепа. Расширены критерии по деформациям и дефектам конечностей.
В настоящее время проект проходит стадию общественного обсуждения. После его официального принятия предыдущая редакция приказа утратит свою силу.
