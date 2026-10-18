Во Флориде аллигатор напал на пожилого рыбака и убил его
Во Флориде зафиксировали второй за год случай гибели человека при нападении аллигатора. Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошёл в пятницу вечером. Жертвой хищника стал 71-летний Стивен Хэмилтон, который рыбачил на одном из озер во Флориде примерно в 24 километрах от Орландо. По предварительной инормации, на мужчину напал аллигатор длиной около 3,5 метра.
Достать американца из воды было непросто — там находились и другие аллигаторы, что значительно усложнило спасательную операцию. Тело погибшего удалось обнаружить только через два часа поисков. Всего с 1948 года во Флориде от нападений аллигаторов погибли 34 человека.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нижнем Новгороде автомобиль Mercedes врезался в кофейню. В результате два человека получили травмы.
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