В Волгограде девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой
В Волгограде в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля пострадали девять человек. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.
Авария произошла на улице Качинцев. Среди девяти раненых есть двое подростков, серьёзность травм в материале не указывается. Сейчас всех пострадавших уже доставили в медицинское учреждение.
Вчера вечером выяснилась причина ДТП с тремя машинами в Чувашии, в котором погибли четыре молодых человека. Подробности читайте здесь.
Ранее «Радио 1» передавало, что семья российских туристов заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции. Гид предупредил путешественников об опасности лишь в последний день отдыха — к тому моменту двое детей россиян уже начали страдать от повышенной температуры и болезненной сыпи.
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