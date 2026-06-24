Трое детей отравились хлором на северо-западе Москвы
В Северо-Западном округе столицы трое несовершеннолетних пострадали от отравления хлором. Об этом сообщается 24 июня.
Как стало известно «Известиям», по предварительной версии, дети вдохнули пары химического вещества, находясь в местном водоеме. Им оперативно оказали медицинскую помощь.
В настоящий момент родители находятся вместе с пострадавшими. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее дети массово отравились хлором в одном из банных комплексов в России. Подробности в нашем материале.
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