Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС во время тушения пожара в Энергодаре
Украинский дрон атаковал сотрудников МЧС России во время тушения пожара в Энергодаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Запорожской области.
Отмечается, что пожарные не пострадали, однако повреждения получила их техника.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости заявила, что это не первый случай, когда за сотрудниками МЧС во время их работы ведётся «охота» украинскими дронами.
Ранее в этот день в РПЦ назвали лучший способ борьбы с беспилотниками ВСУ. Подробнее о заявлении протоиерея Артемия Владимирова читайте в материале «Радио 1».
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