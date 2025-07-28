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Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС во время тушения пожара в Энергодаре

Фото: iStock/DmyTo

Украинский дрон атаковал сотрудников МЧС России во время тушения пожара в Энергодаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Запорожской области.



Отмечается, что пожарные не пострадали, однако повреждения получила их техника.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости заявила, что это не первый случай, когда за сотрудниками МЧС во время их работы ведётся «охота» украинскими дронами.

Ранее в этот день в РПЦ назвали лучший способ борьбы с беспилотниками ВСУ. Подробнее о заявлении протоиерея Артемия Владимирова читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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