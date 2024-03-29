Троих иностранцев задержали на Ставрополье при подготовке теракта

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ФСБ задержала в Ставропольском крае трех иностранцев, планировавших теракт в месте скопления людей. Об этом информирует ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — сказано в сообщении ведомства.На предоставленных службой кадрах зафиксировано, как один из задержанных направился в магазин с целью приобрести гвозди для начинки самодельной бомбы.
До этого обвиняемые в теракте в «Крокус сити холле» рассказали, как их координировали через мессенджер Telegram.Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак