Троих россиян заподозрили в незаконном бизнесе в Таиланде
В Таиланде на острове Пханган задержали троих граждан России по подозрению в нелегальном ведении бизнеса. Суд острова Самуи выдал ордера на арест 21 иностранца, сообщает Daily News.
Среди фигурантов дела — выходцы из Франции, Филиппин, Украины, Турции, Словакии, Нидерландов, Израиля, Германии и Австралии. По версии следствия, иностранцы использовали подставных лиц для обхода местных законов, ограничивающих право собственности иностранцев на бизнес.
В ходе обысков изъяли документы на земельные участки общей оценочной стоимостью около 200 миллионов батов (примерно шесть миллионов долларов). В Таиланде подобные схемы преследуются по уголовным статьям.
Ранее мужчина укусил обезьянку за ухо и запихнул ее в шорты в Таиланде. Это вызвало критику со стороны местных жителей.
