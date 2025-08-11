В ЕАО ребенок получил травму на автошоу из-за отлетевшего асфальтного покрытия
Ребенок получил травму на автошоу в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) после того, как фрагмент асфальтного покрытия вылетел из-под колес автомобиля и попал ему в голову. Организована проверка. Об этом сообщили пресс-службе УМВД России по региону.
Согласно информации ведомства, происшествие случилось во время показательных выступлений автомобиля. Вылетевшие из-под колес куски асфальта попали в область головы несовершеннолетнего. Мальчика немедленно доставили в областную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По данным полиции, на текущий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Обстоятельства произошедшего с ребенком в настоящее время устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
