В ЕАО ребенок получил травму на автошоу из-за отлетевшего асфальтного покрытия

11 августа 2025, 05:20

На автошоу в Биробиджане ребенок пострадал от фрагмента асфальта, отлетевшего ему голову

Фото: iStock/Golfcuk

Ребенок получил травму на автошоу в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) после того, как фрагмент асфальтного покрытия вылетел из-под колес автомобиля и попал ему в голову. Организована проверка. Об этом сообщили пресс-службе УМВД России по региону.