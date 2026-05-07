В Петербурге водитель мопеда сбил трёхлетнего ребёнка и сбежал
В Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского водитель мопеда сбил трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно материалу, в момент аварии мать шла с малышом по пешеходной дорожке. Ребёнок начал сворачивать на велосипедную дорожку, где на большой скорости двигался мужчина на мопеде. После столкновения участников аварии откинуло в разные стороны.
Отмечается, что водитель мопеда сбежал с места происшествия, не оказав никакой помощи. Медики госпитализировали малыша с повреждением внутренних органов. Ребёнка уже отпустили домой, но теперь он наблюдается у местного хирурга.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Мордовии возбудили уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой пострадали свыше десяти человек.
