«Пришлось переехать»: Королева перебралась из загородного особняка в маленький дом

Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)
55-летняя Королева живет в элитном поселке Крешкино с 1995 года. Больше года назад она начала грандиозный ремонт своего дома, унаследованного после развода с Игорем Николаевым.
Сначала она перестроила одну зону, выделив мужу Сергею Глушко комнату под мастерскую, затем обновила камин и заменила мебель по всему особняку.
Из-за строительных работ Наташа перебралась в гостевой дом на участке, предназначенный для друзей.
«Здесь не было предусмотрено в комнате, где стоит кровать, наличие штор блэкаут (которые не пропускают солнечный свет)», — передает жалобы звезды издание 7Дней.ru.Несмотря на неудобства, певица не отменяет свои планы. Позже она сообщила, что проблема в новом спальном месте уже решена, так что можно наслаждаться темнотой в любое время суток.
Ранее «Радио 1» передавало, что Королева показала поклонникам в личном блоге маленького члена семьи. Выложив милые кадры, она отметила: «Вот он, пришел целоваться. Что-то разговаривает там со мной».
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*Запрещенная в России экстремистская организация