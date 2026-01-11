В Подмосковье на улице обнаружили тело мужчины, погибшего от множественных травм
В подмосковном Домодедово на улице обнаружили погибшего мужчину. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Российской газеты».
Тело нашли недалеко от жилого комплекса «Домодедово парк», возле дома №9 на Высотной улице. По предварительным данным, смерть наступила в результате множественных травм.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины гибели мужчины. Другой информации пока не приводится.
Личность умершего в материале не указана.
