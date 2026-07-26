Турист-одиночка сломал ногу на Алтае и провел три дня, ожидая помощи
На Алтае спасатели провели операцию по эвакуации 23-летнего путешественника, который получил тяжелый перелом ноги и не мог продолжить маршрут. Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе — сигнал о бедствии поступил в МЧС 23 июля, сообщили в ведомстве.
Главной сложностью для поисковиков стало отсутствие точных координат туриста. Молодого человека удалось обнаружить только с воздуха — с борта вертолета его заметили в районе озера Тайменье, за перевалом Крепкий.
Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь: наложили шину на сломанную ногу, обработали другие повреждения и зафиксировали его на спинальном щите с полной теплоизоляцией. После этого туриста транспортировали в село Усть-Кокса, где его уже ждала бригада скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Ранее МЧС отправились на помощь альпинистам, которые не могут самостоятельно спуститься с Эльбруса. Подробности в нашем материале.
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