Турист-одиночка сломал ногу на Алтае и провел три дня, ожидая помощи

26 июля 2026, 19:54

На Алтае турист упал с 20 метров и сломал ногу, его спасли

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

На Алтае спасатели провели операцию по эвакуации 23-летнего путешественника, который получил тяжелый перелом ноги и не мог продолжить маршрут. Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе — сигнал о бедствии поступил в МЧС 23 июля, сообщили в ведомстве.