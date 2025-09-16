Турист пытался снять на видео свой экстремальный прыжок с вершины Альп и разбился

16 сентября 2025, 00:27

The Mirror: Итальянский турист снял на видео прыжок с вершины Альп в Швейцарии и погиб

Фото: iStock/SindreEspejord

Итальянский турист погиб, пытаясь совершить экстремальный прыжок с вершины Альп в Швейцарии и записать экстрим на видео. Об этом пишет газета The Mirror





28-летний бейсджампер Армин Шмидер вел прямую трансляцию своего прыжка в соцсетях.



Бейсджампинг, которым увлекался Шмидер, признан одним из самых опасных экстремальных видов спорта в мире. Он включает в себя прыжки с фиксированных объектов с использованием специального костюма-крыла (вингсьюта). Бейсджампинг требует серьезной подготовки, но даже в этом случае риск велик.



