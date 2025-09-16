Турист пытался снять на видео свой экстремальный прыжок с вершины Альп и разбился
The Mirror: Итальянский турист снял на видео прыжок с вершины Альп в Швейцарии и погиб
Итальянский турист погиб, пытаясь совершить экстремальный прыжок с вершины Альп в Швейцарии и записать экстрим на видео. Об этом пишет газета The Mirror
28-летний бейсджампер Армин Шмидер вел прямую трансляцию своего прыжка в соцсетях.
Бейсджампинг, которым увлекался Шмидер, признан одним из самых опасных экстремальных видов спорта в мире. Он включает в себя прыжки с фиксированных объектов с использованием специального костюма-крыла (вингсьюта). Бейсджампинг требует серьезной подготовки, но даже в этом случае риск велик.
Австралиец рассказал, как выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 км
На записи Армина было видно, как он тщательно готовится к прыжку: проверяет снаряжение, закрепляет оборудование, надевает защитный шлем и солнцезащитные очки. Затем Шмидер показал зрителям панорамный вид горного массива и обрыва. Он помахал фанатам, улыбаясь на камеру, поместил ее в карман и совершил роковой прыжок.
Вся трансляция продолжалась около трех минут. В течение последних 25 секунд зрители слышали только звук полета, после раздался крик Шмидера и последовал характерный звук падения. Многие пользователи начали беспокоиться, потому что Армин прекратил выходить на связь.
Родственники молодого человека предприняли срочные попытки выяснить его судьбу. Были проведены спасательные работы, которые подтвердили гибель спортсмена. Трагический инцидент произошел в августе 2016 года.