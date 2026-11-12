Турист поехал в «место счастья» и погиб в ДТП

12 ноября 2026, 21:17

Daily Mail: 42-летний британец погиб при ДТП в Таиланде во время отпуска

Фото: istockphoto/saiko3p

Британский турист погиб в ДТП на мотоцикле в Таиланде, который называл своим «местом счастья». Об этом сообщает Daily Mail.