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Турист поехал в «место счастья» и погиб в ДТП

Daily Mail: 42-летний британец погиб при ДТП в Таиланде во время отпуска
Фото: istockphoto/saiko3p

Британский турист погиб в ДТП на мотоцикле в Таиланде, который называл своим «местом счастья». Об этом сообщает Daily Mail.



42-летний Алекс Уоддингтон, строитель из Ливерпуля, долго готовился к поездке в азиатскую страну. Однако по прибытии попал в страшную аварию — мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Турист не выжил. Семья погибшего сейчас собирает средства, чтобы доставить тело на родину.

Ранее в Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом и такси. Все пострадавшие отказались от госпитализации. Столичная Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства.

Никита Кротов

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