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Турист приехал с друзьями на курорт Европы и не выжил

18-летний турист погиб после падения с балкона седьмого этажа в Испании
Фото: iStock/Marta fernandez

18-летний турист упал с балкона седьмого этажа и погиб в испанской провинции Гранада. Об этом пишет Olive Press News Spain.



Трагедия произошла 24 июня в городе Альмуньекар. Молодой человек приехал на курорт с друзьями. Они снимали квартиру в доме на набережной Пасео-дель-Альтильо.

Накануне вечером компания ходила на празднование Ночи Святого Хуана. Утром прохожие увидели на улице тело юноши и вызвали на место экстренные службы.

Личность погибшего пока не раскрывается. Расследованием точных причин и обстоятельств происшествия занимается Гражданская гвардия Испании.

Ранее сообщалось, что российские туристы нашли два тела в бассейне на своей вилле в Таиланде. Умершие мужчины оказались гражданами Индии. Насильственных признаков смерти правоохранители не выявили.

Лидия Пономарева

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