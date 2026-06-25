Турист приехал с друзьями на курорт Европы и не выжил

25 июня 2026, 19:56

18-летний турист погиб после падения с балкона седьмого этажа в Испании

Фото: iStock/Marta fernandez

18-летний турист упал с балкона седьмого этажа и погиб в испанской провинции Гранада. Об этом пишет Olive Press News Spain.