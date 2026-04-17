Турист сбежал с курорта на Канарах после укусов за грудь от бывшей девушки

17 апреля 2026, 00:39

Daily Star: Турист-британец сбежал с курорта на Канарах после нападения бывшей девушки

Фото: iStock/DragonImages

Турист сбежал с Канарских островов после первого дня отпуска, потому что бывшая девушка покусала его. Об этом пишет издание Daily Star.





Инцидент случился летом прошлого года, но слушание по делу состоялось несколько дней назад, 15 апреля. Согласно материалу, британцы 18-летняя Алиша Ллойд и Калум Уигналл расстались перед поездкой, но всё же отправились в десятидневный тур на Гран-Канарию, который запланировали ранее.



