Турист сбежал с курорта на Канарах после укусов за грудь от бывшей девушки
Daily Star: Турист-британец сбежал с курорта на Канарах после нападения бывшей девушки
Турист сбежал с Канарских островов после первого дня отпуска, потому что бывшая девушка покусала его. Об этом пишет издание Daily Star.
Инцидент случился летом прошлого года, но слушание по делу состоялось несколько дней назад, 15 апреля. Согласно материалу, британцы 18-летняя Алиша Ллойд и Калум Уигналл расстались перед поездкой, но всё же отправились в десятидневный тур на Гран-Канарию, который запланировали ранее.
В первый же вечер отдыха Уигналл заметил, что бывшая переписывается с другим мужчиной. Он обвинил её в «дурацком поведении», увел из бара и потащил к отелю. Действовал он достаточно резко, и у девушки выпал телефон. Ллойд ударила экс-возлюбленного по затылку и в лицо. Уигналл пытался «разрядить» ситуацию и приобнять раздраженную британку, но та неожиданно укусила парня за грудь и разорвала зубами футболку.
Очевидцы разняли драчунов, но в гостинице Ллойд снова напала на бывшего. На этот раз она разбила его смартфон. Уигналл испугался за свою безопасность, поймал такси и улетел домой первым рейсом.
В суде Ллойд признала вину в нападении. Её приговорили к 18 месяцам общественного надзора с обязательным участием в реабилитационных мероприятиях продолжительностью до 20 дней, 12 месяцам лечения в психиатрической клинике и 120 дням воздержания от алкогольных напитков.