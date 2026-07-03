Туристку столкнули со стула в чешском баре и сломали ей спину
Туристка из Великобритании сломала позвоночник после падения со стула в баре в историческом центре Праги. Об этом пишет газета The Sun.
22-летняя Хлоя Баркер прилетела в чешскую столицу на выходные с друзьями. В первую ночь отдыха в баре девушку столкнули со стула, она упала на спину и сразу почувствовала сильную боль.
Британку доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом нижней части позвоночника и провели срочную операцию по установке металлических винтов и стержней. В ближайшее время ей предстоит еще одно хирургическое вмешательство.
Ранее сообщалось, что 31-летняя жительница США, не имея большого опыта в альпинизме, чудом осталась жива после падения с горы. Общая дистанция полета составила около 457 метров.
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