В Туапсинском округе введён режим ЧС из-за массовых подтоплений

03 августа 2025, 23:15

Губернатор Кондратьев: в Дефановке затоплено 25 домов, введён режим ЧС

Фото: Фотобанк Московской области

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении муниципального режима ЧС в Туапсинском округе после масштабных подтоплений, вызванных выходом реки Дефань из берегов.