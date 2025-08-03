В Туапсинском округе введён режим ЧС из-за массовых подтоплений
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении муниципального режима ЧС в Туапсинском округе после масштабных подтоплений, вызванных выходом реки Дефань из берегов.
В результате обильных осадков река Дефань вышла из берегов, затопив 25 жилых домов в Дефановке, 9 домов и 25 придомовых территорий в селе Молдавановка, а также повредив 20 участков в посёлке Новомихайловский. Спасатели МЧС проводят обходы дворов, оказывают помощь жителям и ведут постоянный мониторинг обстановки. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий стихии.
Ранее непогода уже спровоцировала чрезвычайные ситуации в других районах Кубани: в Горячем Ключе эвакуированы 15 человек, включая пострадавшую женщину, а в районе реки Псекупс обрушение моста отрезало от берега 130 туристов, которых сейчас эвакуируют волонтёры РОССОЮЗСПАСа.
По данным Гидрометцентра, ливни в предгорных районах края продолжатся до 3 августа, при этом уровень воды в реках Нечепсухо, Шепси и Псекупс приближается к критическим отметкам.
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