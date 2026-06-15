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Тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области

МО: Ту-22М3 потерпел аварию при плановом учебном полете в Иркутской области
Фото: iStock/Vital Hil

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России.



Самолет разбился во время штатного учебно-тренировочного вылета. Согласно информации ведомства, пилоты успели катапультироваться.

Бомбардировщик летел без вооружения. Жизни летчиков вне опасности, как и сохранности объектов на земле, добавили в Минобороны. На месте катастрофы работает комиссия под руководством главнокомандующего ВКС.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку. В результате происшествия пострадал один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Екатерина Коршунова

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