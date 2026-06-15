Тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самолет разбился во время штатного учебно-тренировочного вылета. Согласно информации ведомства, пилоты успели катапультироваться.
Бомбардировщик летел без вооружения. Жизни летчиков вне опасности, как и сохранности объектов на земле, добавили в Минобороны. На месте катастрофы работает комиссия под руководством главнокомандующего ВКС.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку. В результате происшествия пострадал один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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