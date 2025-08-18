Автомобиль сбил двух юных школьниц на самокате в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде автомобиль сбил двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП», предоставляя кадры с места происшествия.
Пострадавшими оказались школьницы в возрасте 14 и 15 лет. Инцидент произошел, когда девушки ехали на одном самокате. На место трагедии тут же прибыла полиция со скорой помощью.
Обстоятельства, при которых на подростков был совершен наезд, на данный момент выясняются. Обе девушки были экстренно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи и дальнейшего лечения. Дополнительных сведений об их текущем состоянии пока нет.
В конце июля сообщалось, что мигранты в Тюмени едва не утопили школьника из-за самоката. На рыбалке к подростку подошел иностранец, который захотел отобрать у него самокат. В возникшей драке к нападавшему присоединился товарищ. Вместе они потащили школьника к водоему.
Парень сумел отбиться, однако получил серьезные травмы.
