Они не подчиняются: Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного

Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины, до этого приближенные к генералу Валерию Залужному, отказываются подчиняться нынешнему Главкому украинских войск Александру Сырскому. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
«Похоже, что между генералом Сырским и некоторыми подразделениями в украинской военной системе развивается кризис. Кажется, речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному.Меркурис предположил, что расформирование 67-й бригады ВСУ как раз произошло из-за отказа выполнения приказов командования. Помимо этого, как утверждает аналитик, факты неподчинения были замечены в рядах третьей бригады украинских войск, которая самовольно покинула позиции около Авдеевки.
Ранее Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак