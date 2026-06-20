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У берегов Крита зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Фото: iStock/Petrovich9

У побережья греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Подземные толчки произошли в 09:37 по местному времени (12:37 мск). Их эпицентр находился в 69 километрах к юго-западу от Ретимно и в 108 километрах от Ираклиона. Очаг залегал на глубине 13 километров.

Изначально специалисты оценивали магнитуду в 5,8, но позже скорректировали показатель в меньшую сторону. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в Беловском районе Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, все городские службы работают в штатном режиме.

Лидия Пономарева

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