У берегов Майорки нашли лодку с телами 17 мигрантов, дрейфовавшую две недели

04 августа 2026, 12:42

Фото: iStock/Susann Guenther

Испанские спасатели нашли возле побережья Майорки лодку с телами 17 мигрантов, которые более двух недель дрейфовали в открытом море, пытаясь доплыть до Балеарских островов. Об этом сообщает агентство Europa Press.