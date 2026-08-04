У берегов Майорки нашли лодку с телами 17 мигрантов, дрейфовавшую две недели
Испанские спасатели нашли возле побережья Майорки лодку с телами 17 мигрантов, которые более двух недель дрейфовали в открытом море, пытаясь доплыть до Балеарских островов. Об этом сообщает агентство Europa Press.
Судно обнаружили 4 июля около трех часов ночи юго-западнее острова. Двоих выживших госпитализировали с обезвоживанием и истощением. По их словам, на момент отплытия в лодке находились 19 человек. Утром вторника в 48 километрах от Ибицы спасли еще 15 мигрантов.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что массовый наплыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута, расположенный на северном побережье Африки, спровоцировали посты в социальных сетях. Также на это могли повлиять неверные трактовки миграционного законодательства.
Сначала появились публикации о том, что граница стала менее защищенной, затем — группы, отслеживавшие береговую охрану, а вслед за ними — ролики в TikTok, показывающие, где лучше заходить в воду.
До этого стало известно, что власти Испании задействовали армию для защиты Сеуты от мигрантов.
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