У экс-замглавы ГУ МВД по миграции Тахтаулова найдено психическое расстройство
У бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрия Тахтаулова найдено психическое расстройство. Об этом сообщили родственники осужденного экс-правоохранителя.
Напомним, что Тахтаулова осудили за по делу о незаконной миграции. По данным следствия он легализовал десять тысяч иностранцев в России за денежное вознаграждение. В ходе расследования его лишили четырех квартир, семи парковочных мест, двух машин, двух земельных участков и одного жилого здания.
Как сообщают РИА Новости, о психическом расстройстве заявили родственники экс-полицейского. По их словам, оно развилось во время расследования против него. Как оказалось, данный факт был оспорен. В рамках проверки было выявлено, что с 2002 по 2021 год Тахтаулов регулярно проходил проверки и никаких отклонений у него врачи не выявили.
