У экс-замглавы ГУ МВД по миграции Тахтаулова найдено психическое расстройство

22 августа 2025, 09:56

Фото: iStock/saifulasmee chede

У бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрия Тахтаулова найдено психическое расстройство. Об этом сообщили родственники осужденного экс-правоохранителя.