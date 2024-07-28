У Фолкленд продолжается поиск членов экипажа затонувшего судна Argos Georgia

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Поиски пропавших членов экипажа рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, продолжаются. В составе экипажа есть и граждане России.
О том, что поиски моряков возобновились, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. По его словам, поисково-спасательная операция ранее была приостановлена из-за плохих погодных условий. В настоящее время два корабля возобновили поиски, однако новостей пока нет. Экипаж затонувшего корабля состоял из 27 человек. Помимо россиян, в него входили десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.
Ранее спасатели обнаружили 14 моряков на спасательных шлюпках вблизи побережья островов. Шесть человек погибли, ещё семеро числятся пропавшими без вести.
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Александр Бойцов