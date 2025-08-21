У найденной в индийской пещере россиянки хотят отобрать детей
У найденной в индийской пещере россиянки Нины Кутиной хотят отобрать двух дочерей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
В суд с данным требованием обратился гражданский муж женщины. При этом сама россиянка уже больше месяца пребывает с детьми в Центре временного содержания иностранцев в городе Бангалор. Как рассказал вице-президент Центра поддержки соотечественников Иван Мельников, Кутиной не предоставляют возможности помыться или хотя бы прогулок. Обе девочки по несколько раз болели, но медицинскую помощь им не оказывали.
Россиянку с детьми нашли в пещере в Индии
Как стало известно, у россиянки есть 12-летний сын, который сейчас находится в центре депортации другого штата. Мальчик у Нины от первого брака и она его передала своим друзьям на время, откуда его и забрали правоохранители. Оказывается, что ребенку не дают общаться с мамой. Сейчас семье пытаются помочь правозащитники из России.