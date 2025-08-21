У найденной в индийской пещере россиянки хотят отобрать детей

21 августа 2025, 14:01

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

У найденной в индийской пещере россиянки Нины Кутиной хотят отобрать двух дочерей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.





В суд с данным требованием обратился гражданский муж женщины. При этом сама россиянка уже больше месяца пребывает с детьми в Центре временного содержания иностранцев в городе Бангалор. Как рассказал вице-президент Центра поддержки соотечественников Иван Мельников, Кутиной не предоставляют возможности помыться или хотя бы прогулок. Обе девочки по несколько раз болели, но медицинскую помощь им не оказывали.



