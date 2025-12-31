Достижения.рф

В США произошло землетрясение

USGS: в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Фото: iStock/SteveCollender

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).



Аппаратура зафиксировала подземные толчки 31 декабря в 08:49 по московскому времени. Эпицентр находился в 14 километрах от города Сьюзанвилл, население которого составляет около 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 4,7 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC объявил об эвакуации сотрудников из нескольких зданий после землетрясения магнитудой 7,0 у восточного побережья Тайваня.

Лидия Пономарева

