В США произошло землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Аппаратура зафиксировала подземные толчки 31 декабря в 08:49 по московскому времени. Эпицентр находился в 14 километрах от города Сьюзанвилл, население которого составляет около 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 4,7 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC объявил об эвакуации сотрудников из нескольких зданий после землетрясения магнитудой 7,0 у восточного побережья Тайваня.
