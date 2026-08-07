Выяснилось, что ни один водоём Англии не соответствует нормам чистоты

07 августа 2026, 01:03

Guardian: Все водоёмы Англии загрязнены токсичными химическими веществами

Фото: iStock/peteholyoak

Все реки и озёра Англии оказались загрязнены токсичными химическими веществами, уровень которых превышает установленные нормативы. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные агентства по охране окружающей среды.





В ходе анализа также учитывали содержание микропластика и других опасных веществ. Ни один из поверхностных водоёмов страны не прошёл проверку на соответствие хорошему химическому состоянию. Основными виновниками стали ртуть, перфтороктансульфоновая кислота и полибромированные дифениловые эфиры – стойкие загрязнители, которые практически не разлагаются в природе и накапливаются в воде и живых организмах.



