Выяснилось, что ни один водоём Англии не соответствует нормам чистоты
Guardian: Все водоёмы Англии загрязнены токсичными химическими веществами
Все реки и озёра Англии оказались загрязнены токсичными химическими веществами, уровень которых превышает установленные нормативы. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные агентства по охране окружающей среды.
В ходе анализа также учитывали содержание микропластика и других опасных веществ. Ни один из поверхностных водоёмов страны не прошёл проверку на соответствие хорошему химическому состоянию. Основными виновниками стали ртуть, перфтороктансульфоновая кислота и полибромированные дифениловые эфиры – стойкие загрязнители, которые практически не разлагаются в природе и накапливаются в воде и живых организмах.
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По прогнозу ведомства, английские водоёмы смогут достичь параметров хорошего экологического состояния не ранее 2063 года, когда концентрация этих веществ снизится до безопасного уровня. В настоящий момент лишь 14% поверхностных вод соответствуют требуемым критериям – по предварительной оценке, этот результат хуже, чем в 2019 году.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Смоленске из-за разбушевавшейся стихии погибли два человека — ребёнок и женщина. Дело в том, что вчера в регионе резко ухудшились погодные условия: начался ливень с грозой, зафиксировали шквалистый ветер. В разных районах Смоленска случилось падение более десяти деревьев.