У россиянки украли несколько сотен тысяч рублей в самолете
32-летняя поэтесса Анна из Астрахани вместе с супругом направлялась во Вьетнам рейсами Air Astana по маршруту Тбилиси — Алма-Ата — Дананг. Во время полета, когда россияне спали, из ручной клади женщины пропал конверт с 3,4 тысячи долларов (около 286,7 тысячи рублей), пишет SHOT.
Пропажу супруги обнаружили только при въезде в апартаменты, которые не были оплаченными заранее. Вместо долларов в ручной клади они нашли несколько купюр малавийской валюты.
Российские туристы обратились в полицию Дананга. В настоящее время они остаются во Вьетнаме без жилья и денег.
Ранее иностранцы дебоширили на борту одной авиакомпании России и обокрали пассажиров. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: