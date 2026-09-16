У россиянки украли несколько сотен тысяч рублей в самолете

16 сентября 2026, 19:32

У россиянки похитили почти 300 тысяч рублей во время рейса во Вьетнам

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

32-летняя поэтесса Анна из Астрахани вместе с супругом направлялась во Вьетнам рейсами Air Astana по маршруту Тбилиси — Алма-Ата — Дананг. Во время полета, когда россияне спали, из ручной клади женщины пропал конверт с 3,4 тысячи долларов (около 286,7 тысячи рублей), пишет SHOT.