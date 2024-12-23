В Пулково провели повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах

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В воскресенье вечером в аэропорту «Пулково» был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности. Об этом сообщает управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», пишет РИА Новости.
По информации, полученной от ряда СМИ, в связи с проверками были зафиксированы задержки некоторых рейсов. В 23:45 все проверки завершились, и аэропорт возобновил нормальную работу. Меры были предприняты для обеспечения безопасности всех пассажиров и экипажей.
Ранее стало известно, что пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта.
До этого на борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут.
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Ранее стало известно, что пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта.
До этого на борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут.
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Дарья Осипова