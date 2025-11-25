Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Аппаратура зафиксировала подземные толчки 25 ноября в 16:47 по местному времени (07:47 мск). Эпицентр находился в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива.
Стоит отметить, что не первое сейсмическое событие за неделю — 23 ноября в регионе произошли три маломощных землетрясения магнитудой от 4,6 до 4,9, а 21 к югу от полуострова зафиксировали толчки магнитудой 6,0.
Ранее сообщалось, что жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила это стрессом после землетрясения.
