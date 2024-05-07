У станции метро «Ломоносовский проспект» в Москве прорвало трубу с горячей водой

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Трубу с горячей водой прорвало в Москве около станции метро «Ломоносовский проспект». Об этом сообщил представитель экстренных служб изданию РИА Новости.
«Прорвало трубу с горячей водой. Возле места происшествия находятся два выхода станции метро «Ломоносовский проспект» — первый и шестой. ГАИ перекрыла дублер с Мичуринского проспекта на Косыгина», — сказал собеседник агентства.По информации источника, станция продолжает работать. Сведений о пострадавших пока не приводилось.
Ранее москвичей предупредили об экстремально холодной погоде в День Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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