У тренера Вадима Евсеева после нападения появились проблемы со зрением

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший футболист сборной России и тренер футбольного клуба Второй лиги «Ленинградец» Вадим Евсеев в Астрахани подвергся нападению хулиганов. В результате у него появились проблемы со зрением.
Инцидент произошёл после игры команды из Санкт-Петербурга с астраханским «Волгарём», напоминает «Чемпионат.ком». Хулиганы с газовым баллончиком и ножом напали на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко, которые отстали от группы тренеров и работников клуба, которые возвращались в гостиницу после ужина в ресторане.
Сотрудники администрации команды сами скрутили хулиганов и передали их полицейским. Во время потасовки Шмарко полоснули ножом по щеке, а Евсеев получил разряд перцового газа в лицо.
Тренера и его помощника уже выписали из больницы, команда вылетела в Санкт-Петербург. По словам Евсеева, глаза у него пока не видят. Шмарко врачи наложили пять швов.
По словам руководителя пресс-службы футбольного клуба «Ленинградец» Георгия Начкепии, нападение носило исключительно криминальный характер и не имеет никакого отношения к футболу.
Клуб «Волгарь» выразил поддержку тренерам «Ленинградца», а также пожелал здоровья Евсееву и Шмарко.
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Сотрудники администрации команды сами скрутили хулиганов и передали их полицейским. Во время потасовки Шмарко полоснули ножом по щеке, а Евсеев получил разряд перцового газа в лицо.
Тренера и его помощника уже выписали из больницы, команда вылетела в Санкт-Петербург. По словам Евсеева, глаза у него пока не видят. Шмарко врачи наложили пять швов.
По словам руководителя пресс-службы футбольного клуба «Ленинградец» Георгия Начкепии, нападение носило исключительно криминальный характер и не имеет никакого отношения к футболу.
«К сожалению, уроды бывают везде. И в Астрахани, и в Петербурге, и в Москве, и где бы то ни было», — сказал он.
Клуб «Волгарь» выразил поддержку тренерам «Ленинградца», а также пожелал здоровья Евсееву и Шмарко.
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Александр Бойцов