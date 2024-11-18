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У тренера Вадима Евсеева после нападения появились проблемы со зрением

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший футболист сборной России и тренер футбольного клуба Второй лиги «Ленинградец» Вадим Евсеев в Астрахани подвергся нападению хулиганов. В результате у него появились проблемы со зрением.
Инцидент произошёл после игры команды из Санкт-Петербурга с астраханским «Волгарём», напоминает «Чемпионат.ком». Хулиганы с газовым баллончиком и ножом напали на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко, которые отстали от группы тренеров и работников клуба, которые возвращались в гостиницу после ужина в ресторане.

Сотрудники администрации команды сами скрутили хулиганов и передали их полицейским. Во время потасовки Шмарко полоснули ножом по щеке, а Евсеев получил разряд перцового газа в лицо.



Тренера и его помощника уже выписали из больницы, команда вылетела в Санкт-Петербург. По словам Евсеева, глаза у него пока не видят. Шмарко врачи наложили пять швов.

По словам руководителя пресс-службы футбольного клуба «Ленинградец» Георгия Начкепии, нападение носило исключительно криминальный характер и не имеет никакого отношения к футболу.

«К сожалению, уроды бывают везде. И в Астрахани, и в Петербурге, и в Москве, и где бы то ни было», — сказал он.

Клуб «Волгарь» выразил поддержку тренерам «Ленинградца», а также пожелал здоровья Евсееву и Шмарко.

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Полиция и СОБР Росгвардии задержали четверых грабителей в Москве
18 ноября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/???? ??????

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали четверых мужчин. Они подозреваются в совершении противоправных действий в отношении местной жительницы.
Правоохранители установили, что группа лиц, находясь в одном из домов на улице Островитянова напала на 39-летнюю женщину в тот момент, когда она выходила из своей квартиры. Угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, злоумышленники похитили у гражданки 200 тысяч рублей и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны четверо приезжих мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. Была установлена причастность подозреваемых к ещё двум таким же преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

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#росгвардия
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Дым от кальяна и сигарет: вечеринка первокурсников закончилась смертью 17-летней дочери певца Игоря Кучука, подробности
18 ноября 2024, 17:30

Андреа и Игорь Кучук (Фото: соцсети)

Дочь исполнителя народной музыки Игоря Кучука 17-летняя Андреа Кучук скончалась в ночь на 16 ноября в одном из развлекательных клубов Кишинева. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Вечеринка первокурсников


Андреа в этом году стала студенткой музыкального колледжа «Штефан Няга». В день смерти девушка была на «Бале первокурсников», а после него однокурсники отправились в один из клубов столичного сектора Ботаника. Там Андреа почувствовала себя плохо во время вечеринки. Согласно свидетельствам очевидцев, девушка активно общалась с окружающими и танцевала. В какой-то момент она решила выйти на улицу, но внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала.

«Она умерла, не дышала. После «Бала первокурсников» мы пошли на вечеринку. Танцевали, веселились. Мы вышли на улицу, и все однокурсники окружили Андрею. Они делали ей искусственное дыхание. Затем приехала скорая помощь. Врачи пытались ее реанимировать, но им это не удалось», — сообщил сокурскик Андреи Кучук Perfecte.md.
Бригада скорой помощи прибыла место происшествия на место через 7 минут, потом была вызвана вторая бригада. 45 минут девушку пытались реанимировать, но так и не смогли вернуть ее к жизни. Андреа скончалась на месте не приходя в сознание.

Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком
Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком


Версии случившегося


Игорь Кучук узнал о смерти дочери вечером того же дня. В момент случившегося у него был концерт.

«Мне позвонила жена и сказала, что Андрея потеряла сознание, она лежит, рядом с ней однокурсники! Скорая приехала через 7 минут без оборудования... Позвонили, вторая скорая приехала через 20 минут с дыхательным аппаратом, но поздно! 45 минут пытались реанимировать ее кислородом и не смогли вернуть к жизни!», — сообщил отец Андреи изданию Блокнот.
Певец Игорь Кучук обвинял в неэффективности службу медицинской скорой помощи.

«Скорая приехала через 7 минут, необорудованная...», — писал певец.
Когда Игорь Кучук прибыл на место, он был потрясен атмосферой, царившей на вечеринке. По его словам, помещение совершенно не имело надлежащей вентиляции, и дышать внутри было невозможно из-за дыма от кальянов и электронных сигарет.

Позже исполнитель народных песен сообщил Radio Moldova, что у его дочери были проблемы с сердцем. Ранее Андреа перенесла операцию по поводу порока сердца, но врачи говорили, что все в прошлом. По данному делу сотрудниками полиции Кишинева начато расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства. Предварительная причина смерти Андреи Кучук — остановка сердца.

Похороны дочери Игоря Кучука прошли сегодня на Центральном кладбище в столицы Молдовы.

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На дне Балтийского моря повреждён подводный кабель между ФРГ и Финляндией
18 ноября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/undefined

Телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный по дну Балтийского моря между Германией и Финляндией, оборван. Ранее сообщалось о его неисправности.
Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat. О неисправности кабеля ранее сообщали в компании Cinia, государственном операторе телекоммуникационной инфраструктуры. Мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно уже готово к отправке. Точные сроки ремонта не называются, но обычно на восстановление кабеля под водой уходит от 10 до 15 дней.

Отмечается, что это единственный финский подводный кабель, который идёт непосредственно в Центральную Европу. Он проложен вдоль газопровода «Северный поток». Такой маршрут для прокладки телекоммуникационного кабеля длиной 1 173 километра был выбран для облегчения монтажных работ.

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В Москве приостановили работу школы поле массового отравления детей
18 ноября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Artur Plawgo

Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве. Это произошло после того, как в учебном заведении отравились почти 50 детей.
Как рассказала изданию «Лента.ру» директор школы Елена Дегтярёва, Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность учреждения с 14 ноября. Это связано с фиксацией среди учащихся нескольких случаев заражения кишечной палочкой. На момент закрытия учебных корпусов в поликлинику обратились 30 человек из 12 классов. Позже появились ещё несколько заболевших.

После проведения исследований клинического материала у заболевших школьников было выявлено наличие РНК норовируса второго типа. Специалисты взяли пробы воды из кулеров, продуктов питания, смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и всех, контактирующих с детьми. Образцы исследуются в лаборатории с целью выяснения причин и условий возникновения очага инфекции. Школьники временно переведены на дистанционное обучение.

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#дистанционное обучение
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В Подмосковье из горящей девятиэтажки эвакуировали 13 взрослых и 5 детей
18 ноября 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

18 человек, в том числе пять детей эвакуировали спасатели из горящего девятиэтажного дома в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Сообщение о возгорании поступило в единую службу спасения «Система-112» в воскресенье, 17 ноября, глубокой ночью. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на четвёртом этаже. Специалисты приступили к эвакуации жильцов — включая тех, которые проживают в соседних квартирах и этажом выше. Всего их опасной зоны вывели 18 человек, из них пятеро — дети», — говорится в сообщении.
Пожар удалось быстро потушить, на верхние этажи огонь не перекинулся.

Отмечается, что тушить пожар мешали машины, припаркованные на участке, выделенном для спецтехники. В ведомстве подчеркнули, что это недопустимо.

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#квартира
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Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком
18 ноября 2024, 15:20

Фото: iStock/Nastco

В Великолукском районе Псковской области 17 ноября был найден мёртвым подросток, которого искали на протяжении 12 дней. Труп 17-летнего Максима Н. был найден в одном из озер района. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Все верили, найдется живым


Перед своим исчезновением молодой человек отдыхал с друзьями на даче в деревне Немково. В ночь с 3 на 4 ноября он вышел по неизвестной причине из дома и не вернулся. Родные Максима подали заявление в полицию и обратились за помощью в поисках подростка к волонтерам.

В зоне его исчезновения были организованы масштабные поисковые мероприятия. В поисках принимали участие сотрудники ФСИН, Росгвардии, полиции, поисково-спасательных отрядов Псковской области, следователи, волонтёры из организаций «ЛизаАлерт» и «След», а также неравнодушные жители региона. Информация о пропаже парня активно распространялись в социальных сетях. Желающие помочь в поисках приезжали из Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов. В итоге в поисках участвовало более 400 человек. Все были полны надежды на то, что парня найдут живым.

«Возможно, вы видели подростка в черной куртке и белыми полосками на рукавах или имеете записи с видеорегистратора», — писали знакомые парня в социальных сетях.


Первая и решающая зацепка в поисках


На протяжении 12 дней о Максиме никто ничего не слышал, не было ни одного предположения куда подросток мог уйти среди ночи. Только на 13-й день на берегу озера обнаружили куртку, которая сильно напоминала ту, в которой пропавший парень ушел от своих друзей. После этого было принято решение тщательно обследовать водоем, и, к сожалению, самая страшная версия подтвердилась.

По факту произошедшего в Великолукском районе возбуждено уголовное дело.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти юноши, продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии его гибели. По поручению Председателя СК России Бастрыкина А.И. ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



Ориентировка на Максима Н. (Фото: lizaalert.org)

Факты дела не разглашаются


В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Более никаких подробностей происшествия представители регионального Следственного комитета не раскрывают. Говорится только то, что расследование по факту безвестного исчезновения подростка продолжается. СК проверяет все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского. Официальные комментарии будут предоставлены позже.

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На Украине солдат ВСУ отрубил голову пятилетней девочке
18 ноября 2024, 14:38

Фото: istockphoto/NSineVideo

Страшный эпизод произошёл в Берёзовском районе Одесской области Украины. Нетрезвый мужчина топором отрубил голову пятилетней девочке.
О происшествии сообщила Национальная полиция Украины в своей социальной сети. По информации ведомства, мужчина всю ночь употреблял алкогольные напитки. Утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы и, видимо, чем-то ему помешала, потому что он взял топор и отрубил девочке голову. Отмечается, что в доме в это время находились и другие дети.

Немного протрезвев от содеянного и осознав, что натворил, украинец сам вызвал полицию, а затем попытался свести счёты с жизнью. Но его задержали и оказали медицинскую помощь. Позже стало известно, что мужчина является военнослужащим ВСУ и приехал домой в отпуск.

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#всу
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Около 50 детей отравились водой из кулера в школе Москвы
18 ноября 2024, 13:58

Фото: iStock/ fizkes

Почти 50 детей отравились в одной из школ Москвы. Предполагают, что причиной отравления стала вода из кулера, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Сейчас учебное заведение закрыто на карантин.

Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Родители школьников передали, что ребята жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но работники образовательного учреждения «не разрешали забирать детей домой».

У некоторых учеников 14 ноября появилась тошнота и жидкий стул. В каждом классе было по один или два таких случая.

Дети рассказывали, что незадолго до массового отравления их смутила вода со странным привкусом — её ученики пили из школьного кулера. Родители ребят также убеждены в том, что их дети получили отравление именно из-за воды из кулера.

Родители подали коллективную жалобу в прокуратуру.

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В Талдоме неизвестный расстрелял в лесу двоих охотников, один из них умер
18 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/Motortion

В Талдоме разыскивают человека, который расстрелял двоих охотников в лесу, один из них скончался. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
«17 ноября 2024 года вечером неизвестный, находясь в лесу Талдомского городского округа, произвел из огнестрельного оружия выстрелы в двух местных жителей, осуществляющих охоту», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что один мужчина скончался на месте. Второму успели оказать медицинскую помощь.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняется личность преступника, ведутся его поиски.

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