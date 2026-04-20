Житель Ульяновской области дистанционно развращал 13-летнюю девочку из Подмосковья
В Ульяновской области полицейские совместно со спецподразделениями Росгвардии задержали 46-летнего жителя Новоспасского района за развращение 13-летней девочки из Подмосковья. Об этом сообщает региональное управление МВД.
В 2022 году фигурант, ранее уже имевший судимости, начал вести с несовершеннолетней интимную переписку в интернете. Во время общения мужчина совершал действия, которые развращали ребёнка: он отправлял 13-летней девочке свои обнажённые фотографии и требовал от неё такие же снимки.
Злоумышленник намеренно связался со школьницей из Подмосковья, рассчитывая, что большая территория России поможет ему остаться незамеченным. Против задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ. Суд отправил его под стражу. Следователи сейчас устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности и выясняют круг пострадавших.
