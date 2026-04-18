Достижения.рф

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на западе Японии

Фото: iStock/allanswart

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в западной части Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.



По его информации, эпицентр природного катаклизма находился в префектуре Нагано. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали вблизи побережья Приморского края. Подземные толчки произошли между поселком Преображение и селом Валентин, обошлось без разрушений и человеческих жертв.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0