Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на западе Японии
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в западной части Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.
По его информации, эпицентр природного катаклизма находился в префектуре Нагано. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 10 километров.
Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали вблизи побережья Приморского края. Подземные толчки произошли между поселком Преображение и селом Валентин, обошлось без разрушений и человеческих жертв.
