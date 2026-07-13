У железной дороги на северо-востоке Лондона вспыхнул сильный пожар
В воскресенье в Лондоне вспыхнул сильный пожар вблизи железнодорожных путей на северо-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе Лондонской пожарной службы.
Возгорание произошло в районе Уолтемстоу. В тушении приняли участие около 125 огнеборцев. Пламя повредило жилой дом, несколько приусадебных участков, хозяйственные постройки и железнодорожную насыпь. К настоящему моменту огонь удалось взять под контроль.
Жителей близлежащих зданий эвакуировали, для них развернули два пункта временного размещения. Из-за пожара остановили движение поездов на линии «Уивер». Спасателям пришлось выводить пассажиров, застрявших в остановившихся составах.
Ранее «Радио 1» передавало, что в турецком курортном городе Кушадасы около 30 человек госпитализировали с признаками пищевого отравления. Среди них есть иностранные граждане. Симптомы у пострадавших, предположительно, появились после употребления блюд, подававшихся по системе «всё включено».
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