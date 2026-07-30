У женщины нашли останки младенцев в Европе и задержали ее

30 июля 2026, 21:12

В квартире во Франции у женщины нашли останки пяти младенцев и задержали ее

Фото: istockphoto/Sean Hannon

Во французском городе Оранж правоохранительные органы задержали 32-летнюю местную жительницу и её гражданского мужа. В ходе обыска их жилья сотрудники обнаружили в картонных коробках скелетированные останки четырех младенцев, а также тело ещё одного, пятого, ребенка. Информацию об этом инциденте передает информагентство Agence France-Presse.