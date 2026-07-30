У женщины нашли останки младенцев в Европе и задержали ее
Во французском городе Оранж правоохранительные органы задержали 32-летнюю местную жительницу и её гражданского мужа. В ходе обыска их жилья сотрудники обнаружили в картонных коробках скелетированные останки четырех младенцев, а также тело ещё одного, пятого, ребенка. Информацию об этом инциденте передает информагентство Agence France-Presse.
В настоящий момент задержанная дает показания в рамках расследования по факту убийства несовершеннолетнего, не достигшего 15-летнего возраста. По предварительным данным, 26 июля женщина родила доношенного ребенка, после чего ее экстренно госпитализировали. Однако сразу же после выписки из медицинского учреждения фигурантку взяли под стражу.
Сожитель обнаружил страшную находку, когда проводил осмотр квартиры. В прокуратуре уточнили, что у задержанной ранее диагностировали редкое психическое состояние — отрицание беременности, пишет Общественная Служба Новостей. При упомянутом синдроме внешние признаки вынашивания плода практически отсутствуют, что, вероятно, и позволило женщине долгое время скрывать факты родов.
Перед этим в лесу Красноярска нашли останки студентки, пропавшей полгода назад. Подробности в нашем материале.
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