«Много пьют и меняют парней»: вечеринка школьниц из Хабаровска закончилась убийством 60-летнего соседа

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Ночью с 9 на 10 декабря 2021 года две ученицы из Хабаровска, 15 и 16 лет, вломились в квартиру своего 60-летнего соседа и жестоко избили его. От полученных травм мужчина скончался. Подробнее об этой ужасной и трагичной истории расскажет «Радио 1».
Подружки не разлей вода
Школьницы познакомились за два года до трагедии, когда одна из них переехала со своей мамой в общежитие на Вокзальной улице. Девушки быстро нашли общий язык и стали лучшими подругами: делились секретами, увлечениями и всегда были вместе. Кроме того, они стали местными звёздами — о них слышали даже те, кто не был знаком с ними лично.
Катя (все имена изменены) учится в коррекционном классе для отстающих школы №90 и живёт со своей мамой. У неё есть всё необходимое: еда, одежда, телефон. Знакомые считают её доброй и отзывчивой. Но однажды она изменилась.
«Возможно, после общения с Аней Катя испортилась. Она начала пить, ругаться, грубо разговаривать с мамой и обзывать её», — рассказала «КП» знакомая девушек.
Аня же, в свою очередь, хорошей успеваемостью в школе не отличалась. Она училась в школе-интернате №11, но ушла оттуда после девятого класса. После окончания учёбы она не стала ни поступать в колледж, ни устраиваться на работу. Девочка воспитывается мамой лишь пару лет — до этого женщина была лишена родительских прав, и Аня со своими младшими братьями и сёстрами жила у тёти.
«Два года назад мать нашла работу и исправилась. Суд восстановил ее в правах, и дети вернулись к ней. На учете они не состояли», — сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.
В свои 16 лет школьница пила, курила и много материлась. По информации её знакомых, Аня легко могла ударить человека, ругаться и кричать без повода, а также причинять себе физический вред.
«Пьют девчонки много. Курят, парней меняют. Тусуются на заброшках, в гостях у старших ребят. Собираются у Ани, потому что она живет одна. Снимают видео в Tik-Tok, говорят, им нравится», — рассказал друг девочек.
Популярные видео
На своих страницах в социальных сетях девушки часто размещали трендовые видео, которые снимали вместе. Чаще всего они выкладывали ролики с танцами.
Кроме того, они не стеснялись демонстрировать в интернете личные переписки и активно признаваться в любви парням.
Последнее видео на странице Ани было опубликовано 9 декабря 2021 года. В тот день Катя пришла в гости к подруге и девушки решили выпить и снять несколько видео для Tik-Tok. Они танцевали под популярные треки, веселились, шутили.
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Убийство на вечеринке
После того, как девушки наснимали видео-контента для своих социальных сетей, они продолжиться веселиться и отдыхать. До тех пор, пока их не разозлила соседская собака, которая громко лаяла. Это был пёс 60-летнего бывшего моряка на пенсии, который очень любил выпить.
Конфликт с соседом привёл к трагедии. Пьяный мужчина спал на кровати и не слышал, как девушки вошли в его комнату. Аня и Катя избивали его около трёх часов и забрали деньги.
В результате на шум прибежала соседка, на которую девушки тоже напали. Но женщина смогла убежать и вызвать полицию.
«По слухам, это убийство было спланировано — девушек раздражал этот сосед» — рассказала подруга школьниц.
В отношении школьниц было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
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