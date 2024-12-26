Убийца полицейского и его жены покончил жизнь самоубийством в Краснодарском крае

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Убийца полицейского и его супруги в Краснодарском крае покончил жизнь самоубийством, сообщает Телеграм-канал Shot. Тело 29-летнего Дмитрия Фошенко было найдено в районе посёлка Степной в Белореченском районе. Вблизи находилась его машина, застрявшая в поле.
Фошенко подозревался в убийстве 23-летнего сотрудника полиции и его 19-летней жены в Белореченске. Он пытался скрыть следы преступления. Мужчина поджог квартиру, где находились тела жертв.
Напомним, что тела полицейского и его жены были обнаружены спасателями МЧС после тушения пожара на улице Ленина в Белореченске. У обоих были выявлены резаные раны на шее. В связи с этим был объявлен план «Перехват» для задержания Фошенко, который скрылся с места происшествия на своём автомобиле.
Ранее сообщалось, что полиция задержала в Московской области 41-летнего приезжего из Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
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Напомним, что тела полицейского и его жены были обнаружены спасателями МЧС после тушения пожара на улице Ленина в Белореченске. У обоих были выявлены резаные раны на шее. В связи с этим был объявлен план «Перехват» для задержания Фошенко, который скрылся с места происшествия на своём автомобиле.
Ранее сообщалось, что полиция задержала в Московской области 41-летнего приезжего из Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
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Дарья Осипова