Убившего полицейского байкера-наркоторговца задержали в Тверской области

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Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье, задержан в Тверской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Задержать сбежавшего наркоторговца-байкера удалось сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемый признал вину.
Напомним, нападение на сотрудников полиции в подмосковном поселке произошло 7 апреля. Право охранители устроили засаду с целью обнаружить наркодилера в месте хранения закладок. Когда мужчина увидел сотрудников, он открыл по ним огонь. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали с ранением головы.
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