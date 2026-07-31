Убившего в Сербии россиянку турка сняли на видео
В распоряжение журналистов попали кадры системы видеонаблюдения, предположительно зафиксировавшие момент, когда подозреваемый перемещает багаж с телом погибшей в Сербии россиянки. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На записях видно, как мужчина заходит в подъезд дома в пригороде Белграда с чемоданом. Ранее, по данным источника, на тех же камерах зафиксировали пару, входящую в здание, — они шли, держась за руки.
После совершения преступления, как сообщается, злоумышленник попытался покинуть территорию страны, однако его задержали сербские пограничники. Тело 27-летней петербурженки Людмилы обнаружили в районе канала Визель на севере Белграда.
Известно, что девушка прибыла в столицу Сербии 23 июля и сняла апартаменты в районе Belgrade Waterfront. Последний раз она выходила на связь с родственниками в ночь на 25 июля. Накануне трагедии россиянка планировала посетить ночной клуб. Расследование продолжается.
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