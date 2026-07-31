Убившего в Сербии россиянку турка сняли на видео

31 июля 2026, 20:53

Mash показал кадры с расправившимся с россиянкой в Сербии мужчиной из Турции

Фото: istockphoto/Yingko

В распоряжение журналистов попали кадры системы видеонаблюдения, предположительно зафиксировавшие момент, когда подозреваемый перемещает багаж с телом погибшей в Сербии россиянки. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».