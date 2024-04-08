Участник «Дома-2» арестован по делу о торговле наркотиками

Координатора, который указал «Крокус Сити Холле» в качестве места для теракта и пути отхода к украинской границы, зовут Сайфулло. Об этом рассказали обвиняемые в теракте в ходе допроса. Его кадры публикует Первый канал, передает РИА Новости.