Участник «Дома-2» арестован по делу о торговле наркотиками

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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Виктор Шароваров заключён под стражу по обвинению в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«Предварительно установлено, что фигурант получил от соучастника 8 свертков с мефедроном для последующего незаконного сбыта на территории Москвы», – заявили в ведомстве.Шароваров успел спрятать 2 свёртка в тайники-закладки в перилах у подъезда жилого дома на улице Верхние Поля, другие 6 были обнаружены в куртке фигуранта. Все наркотики были изъяты из незаконного оборота
Знаменитости предъявлено обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Ранее сообщалось, что подмосковном ангаре обнаружили крупную нарколабораторию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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