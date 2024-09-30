Участвовавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал торговой сети «Магнит»

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В Красноярском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN и пассажирского междугороднего автобуса Yutong. Грузовик принадлежал сети продуктовых магазинов «Магнит».
Об этом в частном порядке сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения данной информации пока не было. Региональная прокуратура сообщила в своём телеграм-канале, что ведомство инициировало проверку по факту происшествия. По предварительным данным, грузовик врезался в первый из трёх автобусов, в которых болельщики краснодарского гандбольного клуба «Виктор» возвращались домой с выездного матча команды в Ставрополе.
По последним данным, в аварии пострадал 31 человек, среди которых трое детей. Водитель грузовика погиб на месте происшествия. 22 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.
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Александр Бойцов