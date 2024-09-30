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Участвовавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал торговой сети «Магнит»

30 сентября 2024, 08:21
Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Красноярском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN и пассажирского междугороднего автобуса Yutong. Грузовик принадлежал сети продуктовых магазинов «Магнит».


Об этом в частном порядке сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения данной информации пока не было. Региональная прокуратура сообщила в своём телеграм-канале, что ведомство инициировало проверку по факту происшествия. По предварительным данным, грузовик врезался в первый из трёх автобусов, в которых болельщики краснодарского гандбольного клуба «Виктор» возвращались домой с выездного матча команды в Ставрополе.

По последним данным, в аварии пострадал 31 человек, среди которых трое детей. Водитель грузовика погиб на месте происшествия. 22 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

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Следственный комитет приступит к расследованию дела о загрязнении реки Мерянки
СК вплотную займется делом о загрязнении реки Мерянки
30 сентября 2024, 07:47

Фото: iStock/blinow61

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет по уголовному делу, связанному с нарушением природоохранного законодательства мигрантами в селе Виноградово городского округа Мытищи. Об этом пишет Telegram-канал «‎Информационный центр СК России».
В комментариях к аккаунту приёмной Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина в «ВКонтакте» сообщается, что в селе Виноградово Московской области мигранты, незаконно проживающие в двух хостелах на муниципальной территории, сбрасывают неочищенные канализационные отходы в реку Мирянку, что привело к её загрязнению и обмелению.

Помимо этого, сообщается, что были зафиксированы случаи сброса токсичных веществ в воду владельцем автосервиса, а местный житель, владелец частной точки разборки автомобилей, уничтожает береговую линию и самовольно захватывает муниципальную территорию. Отмечается, что многочисленные обращения граждан в соответствующие органы не дали результатов.

«В ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На ферме в Тульской области цыгане незаконно удерживают людей
СК проверит сообщение об удерживании людей на ферме в Тульской области
30 сентября 2024, 07:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Об этом проинформировало СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.
Сообщается, что цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Помимо этого, среди указанных людей бывший участник специальной военной операции.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для проверки фактов, представленных в интернете, и установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в настоящее время подтверждается информация о пожаре в доме в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Прокурор Тимирязевского района Алексей Дудкин руководит работой экстренных служб по этому делу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
Прокуратура Москвы: по факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводится проверка
30 сентября 2024, 06:59

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В настоящее время подтверждается информация о пожаре в доме в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Прокурор Тимирязевского района Алексей Дудкин руководит работой экстренных служб по этому делу.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – отметили в прокуратуре.

Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени. По данным Telegram-канала Shot, баллон, взорвавшийся в квартире, мог быть неправильно установлен рабочими.

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МЧС: в результате ДТП в станице Староконсунская госпитализировали семь человек
30 сентября 2024, 06:37

Фото: istockphoto/DmyTo

Семь человек госпитализированы в результате ДТП в станице Старокорсунской Краснодарского края, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«По итогам обследования госпитализировано семь человек», — отмечается в заявлении ведомства.

Вечером в воскресенье 29 сентября в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик, после чего произошло возгорание.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, 31 человек пострадал, 22 были госпитализированы. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

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МЧС России: в ходе пожара ЖК «Селигер Сити» погиб один человек
30 сентября 2024, 05:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Один человек погиб в результате пожара в квартире в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале МЧС России.
«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», – заявили в МЧС.

Пожар в жилом доме «Селигер Сити» вспыхнул около 3:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители дома на Ильменском проезде стали звать на помощь.

Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени. По данным Telegram-канала Shot, баллон, взорвавшийся в квартире, мог быть неправильно установлен рабочими.

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Баллоны в квартире в ЖК «Селигер Сити», предварительно, оставили рабочие
30 сентября 2024, 05:52

Фото: iStock/Kurgu128

Баллоны, найденные в квартире жилого комплекса «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве, могли быть оставлены рабочими, пытавшимися установить натяжной потолок. Такое объяснение предложил Telegram-канал Shot.
По словам жителей, накануне ЧП рабочие принесли в квартиру четыре баллона и другое оборудование. Эти предметы могут быть связаны с устройством натяжного потолка в квартире. Точная причина пожара на данный момент неизвестна.

Пожар в комплексе «Селигер Сити» начался около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах здания на Ильменском проезде, когда жильцы позвали на помощь.

Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени.

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МЧС: пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве ликвидирован
30 сентября 2024, 05:37

Фото: iStock/Motortion

Пожар в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Пожар был ликвидирован в 04:19 по московскому времени.

Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 мск в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители домов в Ильменском проезде начали звать на помощь.

Вечером 30 сентября в Дагестане произошел пожар в хасавюртской гостинице «Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

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Причиной пожара в ЖК «Селигер Сити» в Дегунино мог стать взрыв в газовых баллонах
30 сентября 2024, 04:11

Фото: iStock/RamonCast

По словам жителей, причиной пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» в московском Дегнино может быть взрыв газового баллона. О пожаре сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.
Через несколько минут после возгорания человек выпрыгнул из окна. Очевидцы пытались помочь человеку в здании, расстилая одеяла, но тут раздался хлопок, и фасад здания обрушился, пишет издание.

Дептранс Москвы сообщил, что из-за пожара в квартире был закрыт для движения проезд Ильменского от дома 14к8 до дома 14к3.

Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители Ильменского проезда стали звать на помощь, двое были спасены.

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В московском Дегунино загорелся жилой дом, жители просят о скорой помощи
30 сентября 2024, 03:49

Фото: iStock/ArishaRay

В одном из домов в московском районе Дегнино произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что горят квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители дома в Ильменском проезде вызвали помощь, двум людям удалось выжить.

Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Москве.

Причиной возгорания в техническом помещении стал упавший беспилотник. В результате никто из сотрудников не пострадал. Первоначально пожару был присвоен максимальный рейтинг сложности – 5.

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