Врача скорой помощи обвинили в гибели воспитанницы частного детсада в Махачкале
В Махачкале возбудили уголовное дело против врача скорой помощи, которую обвиняют в гибели воспитанницы частного детского сада. Об этом вечером 15 июня сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Республике Дагестан».
Установлено, что медик приехала по вызову в одно из частных дошкольных учреждений города. Проведя осмотр маленькой пациентки, врач заметила симптомы, требующие незамедлительной госпитализации. Однако женщина не приняла мер для срочного перемещения ребёнка в больницу и не передала его под надзор уполномоченных органов.
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Впоследствии девочку всё же госпитализировали, но её состояние уже было тяжёлым. Несмотря на усилия врачей, пациентка не выжила.
По версии следствия, медработник отдавала себе отчёт в том, что здоровье и жизнь несовершеннолетней подвергаются серьёзному риску, но не выполнила свои обязанности. Уголовное дело возбудили по статье 125 УК РФ. Расследование продолжается.
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