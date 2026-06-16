Врача скорой помощи обвинили в гибели воспитанницы частного детсада в Махачкале

16 июня 2026, 03:02

Фото: iStock/gorodenkoff

В Махачкале возбудили уголовное дело против врача скорой помощи, которую обвиняют в гибели воспитанницы частного детского сада. Об этом вечером 15 июня сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Республике Дагестан».





Установлено, что медик приехала по вызову в одно из частных дошкольных учреждений города. Проведя осмотр маленькой пациентки, врач заметила симптомы, требующие незамедлительной госпитализации. Однако женщина не приняла мер для срочного перемещения ребёнка в больницу и не передала его под надзор уполномоченных органов.



