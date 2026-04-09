В Сочи гид без лицензии попала под следствие после гибели туристки в пещере «Пасть Дракона»
В Сочи следователи начали расследование гибели молодой туристки во время экскурсии в пещере Глубокий Яр, также известной как «Пасть Дракона». Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СКР по Краснодарскому краю».
Трагедия произошла вечером 4 апреля 2026 года. Во время экскурсии со спелеологической группой 24-летняя девушка упала в водопад внутри грота и от полученных травм скончалась на месте.
Следственный отдел по Адлерскому району возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека. По версии полиции, к трагедии причастна 46-летняя местная жительница. Она организовала экскурсию по пешему маршруту в пещеру «Пасть Дракона» для группы людей, не имея лицензии на спелеологический туризм. На допросе подозреваемая полностью признала свою вину.
Следователи проводят необходимые следственные действия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти девушки. Расследование продолжается.
