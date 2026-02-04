Учительница более трех часов занималась сексом со своим подопечным в кровати мужа

04 февраля 2026, 04:31

Daily Star: В США учительница позвала школьника домой и совратила его в кровати мужа

Фото: iStock/S_Chum

Суд приговорил учительницу из американского штата Вашингтон к условному сроку за сексуальную связь с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает издание Daily Star.





Инцидент случился в 2023 году. 27-летняя преподавательница Маккенна Киндред начала флиртовать с одним из школьников, а затем перевела общение в эротическую переписку. После неудачной попытки близости в школе женщина стала приглашать подростка к себе домой, когда её муж уезжал на охоту.



