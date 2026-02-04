Учительница более трех часов занималась сексом со своим подопечным в кровати мужа
Daily Star: В США учительница позвала школьника домой и совратила его в кровати мужа
Суд приговорил учительницу из американского штата Вашингтон к условному сроку за сексуальную связь с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инцидент случился в 2023 году. 27-летняя преподавательница Маккенна Киндред начала флиртовать с одним из школьников, а затем перевела общение в эротическую переписку. После неудачной попытки близости в школе женщина стала приглашать подростка к себе домой, когда её муж уезжал на охоту.
Согласно опубликованной переписке, учительница занималась сексом с подростком более трех часов подряд, пока ее супруга не было дома. Правоохранительные органы арестовали Киндред после того, как отношения вскрылись.
Хотя возраст согласия в штате Вашингтон составляет 16 лет, суд обвинил женщину в домогательствах к лицу, находившемуся под её опекой. Слушая обвинения, учительница плакала и говорила о раскаянии.
Суд приговорил Киндред к двум годам лишения свободы условно и десяти годам специального надзора. Мать пострадавшего ученика резко раскритиковала столь мягкий приговор, заявив, что действия педагога нанесли её сыну серьёзную психологическую травму.