В Москве несовершеннолетний обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении

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В Москве 17-летний студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в том, что она совратила его, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Студент заявил, что возлюбленная склоняла его к употреблению наркотических веществ и спиртных напитков. На момент начала интимных отношений ему исполнилось лишь 14 лет.
Молодой человек обратил внимание, что встречался с дамой в её элитной квартире. До этого девушка заподозрила его в краже миллиона рублей, якобы лежащих в апартаментах в свободном доступе. Дочь нефтяника обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.
После этого юноша выдвинул девушке встречное обвинение. Он утверждал, что дочь нефтяника содержала у себя притон.
Оценку словам обоих начали давать московские правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в городе Гвардейске, расположенном под Калининградом, полицейские задержали двоих местных жителей, которые выращивали коноплю в подземном бункере.
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Молодой человек обратил внимание, что встречался с дамой в её элитной квартире. До этого девушка заподозрила его в краже миллиона рублей, якобы лежащих в апартаментах в свободном доступе. Дочь нефтяника обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.
После этого юноша выдвинул девушке встречное обвинение. Он утверждал, что дочь нефтяника содержала у себя притон.
Оценку словам обоих начали давать московские правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в городе Гвардейске, расположенном под Калининградом, полицейские задержали двоих местных жителей, которые выращивали коноплю в подземном бункере.
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Ольга Енгалычева