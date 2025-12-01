На Камчатке с подрядчика требуют свыше 1 миллиарда рублей за срыв стройки больницы

01 декабря 2025, 02:35

Фото: iStock/Zolnierek

В Арбитражный суд поступил иск «Единой дирекции по строительству объекта Камчатская краевая больница» к подрядчику АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании 1,2 миллиарда рублей за нарушение сроков работ. Об этом пишет РИА Новости.





Стороны заключили государственный контракт на сумму 13,2 миллиарда рублей в апреле 2021 года с окончательным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года. Однако к этой дате подрядчик исполнил обязательств только на 6,3 миллиарда рублей.



Заказчик настаивает, что все необходимые для работы документы подрядчик получил еще в мае 2021 года. В его задачи входило проверить материал и уведомить о проблемах, если такие возникнут.



