На Камчатке с подрядчика требуют свыше 1 миллиарда рублей за срыв стройки больницы
В Арбитражный суд поступил иск «Единой дирекции по строительству объекта Камчатская краевая больница» к подрядчику АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании 1,2 миллиарда рублей за нарушение сроков работ. Об этом пишет РИА Новости.
Стороны заключили государственный контракт на сумму 13,2 миллиарда рублей в апреле 2021 года с окончательным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года. Однако к этой дате подрядчик исполнил обязательств только на 6,3 миллиарда рублей.
Заказчик настаивает, что все необходимые для работы документы подрядчик получил еще в мае 2021 года. В его задачи входило проверить материал и уведомить о проблемах, если такие возникнут.
Стало известно о новой схеме мошенничества с якобы подарками и вмешательством «полиции»
Представители «Крокус Интернэшнл» отклоняют претензии, перекладывая ответственность за срыв сроков на заказчика.
Так, например, по их словам, заказчик многократно корректировал проектную документацию. Он также не предоставил вовремя техрешения, необходимые для устранения недостатков, которые ранее допустила при строительстве другая организация.
Суд принял исковое заявление к производству и назначил предварительное судебное заседание на 28 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Туле продавец квартиры применила «схему Долиной» после сделки. Молодая семья осталась без жилья и денег, но с ипотекой под 28%.