В Челябинске под мостовой развязкой обнаружили тело мужчины

01 декабря 2025, 00:27

Фото: iStock/Chalabala

В Челябинске под мостовой развязкой в районе улицы Братьев Кашириных автомобилисты обнаружили тело мужчины. Сообщается, что он упал с третьего уровня сооружения. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», публикуя кадры с места события.