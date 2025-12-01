В Челябинске под мостовой развязкой обнаружили тело мужчины
В Челябинске под мостовой развязкой в районе улицы Братьев Кашириных автомобилисты обнаружили тело мужчины. Сообщается, что он упал с третьего уровня сооружения. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», публикуя кадры с места события.
Очевидцы вызвали городские службы сразу после того, как нашли тело. Полиция и следователи уже завершили работу на месте происшествия. Останки мужчины направили в морг.
Согласно предварительной информации, погибший сорвался с большой высоты и и скончался на месте от полученных травм. Причина его падения в настоящий момент выясняется.
Главная версия следствия пока исключает криминальный характер произошедшего.
